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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу устьевого оборудования производства компании «Cameron» на скважинах МЛСП «Приразломная" для нужд ООО "Газпромнефть-Приразломное"

    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу устьевого оборудования производства компании «Cameron» на скважинах МЛСП «Приразломная" для нужд ООО "Газпромнефть-Приразломное"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060055Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу устьСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060055

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054060-344-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу устьевого оборудования производства компании «Cameron» на скважинах МЛСП «Приразломная" для нужд ООО "Газпромнефть-Приразломное"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 10:42

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ

    Юридический адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104

    Контактный телефон

    +7 812 403-08-88 доб. 755253

    Адрес электронной почты

    shelf.ooz@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гетова Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу усть

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 12:00 GMT +314.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060055Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу устьСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу усть

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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