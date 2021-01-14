Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу устьевого оборудования производства компании «Cameron» на скважинах МЛСП «Приразломная" для нужд ООО "Газпромнефть-Приразломное"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП060055 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0054060-344-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу устьевого оборудования производства компании «Cameron» на скважинах МЛСП «Приразломная" для нужд ООО "Газпромнефть-Приразломное" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ Юридический адрес 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104 Почтовый адрес 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104 Контактный телефон +7 812 403-08-88 доб. 755253 Адрес электронной почты shelf.ooz@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Гетова Юлия Юрьевна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу усть Дата и время окончания срока приема заявок 14.01.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП060055 Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу усть Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора Выполнение ремонтно-технических работ по переоборудованию устья скважины, замене задвижек, ревизии обвязки и монтажу/демонтажу усть Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт