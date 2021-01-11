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    Главная / Торги / Выполнение комплекса кадастровых и иных работ

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836011Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых и иных работг. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009836011

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    226/2020

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 10:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    226_Техническое_задание.docx

    226_Извещение.docx

    226_Документация.docx

    226_Проект_договора.doc

    226_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    226_Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836011Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых и иных работг. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса кадастровых и иных работ

    Начальная цена

    538 918,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35.110

    Услуги в области кадастровой деятельности

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.7

    Кадастровая деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828593/name/6001a077a2d097.49852101

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кадастровая деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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