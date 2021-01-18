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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы полимерной для водоснабжения в период с 01.02.2021 по 31.01.2022. № закупки РКСМ-1111

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы полимерной для водоснабжения в период с 01.02.2021 по 31.01.2022. № закупки РКСМ-1111

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы ПЭ ЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009838485

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    РКСМ-1111

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы полимерной для водоснабжения в период с 01.02.2021 по 31.01.2022. № закупки РКСМ-1111

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_Труба_ПЭ_для_водоснабжения.7z

    Итоговый_Протокол_1059_РКСМ_1111_для_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
    Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

    Юридический адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32 доб. 1675

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    eperevalov@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перевалов Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы ПЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы ПЭ Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы ПЭ Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.02.202121.02.2021 23:0021.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838485Подведение итогов не позднее Поставка трубы ПЭ Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы ПЭ

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834767/name/600ee3e93d4bd7.60987679

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Трубы ПЭ для водоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Трубы ПЭ для водоснабженияЦентральный

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Трубы ПЭ для водоснабженияЦентральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.02.202121.02.2021 23:0021.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838485Подведение итогов не позднее Трубы ПЭ для водоснабженияЦентральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы ПЭ для водоснабжения

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Тамбовские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во:

    Лот 3

    Поставка труб ПЭ труб для нужд ООО "БВК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб ПЭ труб для нужд ООО "БВК"Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка труб ПЭ труб для нужд ООО "БВК"Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.02.202121.02.2021 23:0021.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838485Подведение итогов не позднее Поставка труб ПЭ труб для нужд ООО "БВК"Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб ПЭ труб для нужд ООО "БВК"

    Начальная цена

    421 206,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БВК
    Все закупки и тендеры БВК

    Адрес местонахождения

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,

    618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения ООО "АКС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения ООО "АКС"Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения ООО "АКС"Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.02.202121.02.2021 23:0021.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838485Подведение итогов не позднее Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения ООО "АКС"Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения ООО "АКС"

    Начальная цена

    3 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22

    Производство резиновых и пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых и пластмассовых изделий"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 5

    Трубы ПЭ для водоснабжения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Трубы ПЭ для водоснабжения.Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Трубы ПЭ для водоснабжения.Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.02.202121.02.2021 23:0021.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838485Подведение итогов не позднее Трубы ПЭ для водоснабжения.Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы ПЭ для водоснабжения.

    Начальная цена

    7 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во:

    Лот 6

    Трубы полимерные для водоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Трубы полимерные для водоснабжения Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Трубы полимерные для водоснабжения Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.02.202121.02.2021 23:0021.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838485Подведение итогов не позднее Трубы полимерные для водоснабжения Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы полимерные для водоснабжения

    Начальная цена

    840 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во:

    Лот 7

    Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения.Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения.Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.02.202121.02.2021 23:0021.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838485Подведение итогов не позднее Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения.Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения.

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во:

    Лот 8

    Поставка трубы ПЭ для водоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы ПЭ для водоснабжения Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы ПЭ для водоснабжения Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.02.202121.02.2021 23:0021.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838485Подведение итогов не позднее Поставка трубы ПЭ для водоснабжения Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы ПЭ для водоснабжения

    Начальная цена

    840 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во:

    Лот 9

    Поставка трубы полимерной для водоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полимерной для водоснабженияЦентральный

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы полимерной для водоснабженияЦентральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.02.202121.02.2021 23:0021.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838485Подведение итогов не позднее Поставка трубы полимерной для водоснабженияЦентральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы полимерной для водоснабжения

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во:

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    1
    Регион:
    Краснодарский край
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