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Номер извещения
32009838485
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы полимерной для водоснабжения в период с 01.02.2021 по 31.01.2022. № закупки РКСМ-1111
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.12.2020 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32 доб. 1675
Факс
--
Адрес электронной почты
eperevalov@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перевалов Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
Центральный
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы ПЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы ПЭ Центральный
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы ПЭ Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы ПЭ
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
22.21
22.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Трубы ПЭ для водоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Трубы ПЭ для водоснабженияЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Трубы ПЭ для водоснабженияЦентральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы ПЭ для водоснабжения
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
АО Тамбовские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Тамбовские коммунальные системы
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Тулиновская, 5
22.21
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка труб ПЭ труб для нужд ООО "БВК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб ПЭ труб для нужд ООО "БВК"Центральный
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка труб ПЭ труб для нужд ООО "БВК"Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб ПЭ труб для нужд ООО "БВК"
Начальная цена
421 206,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95,
618400, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г БЕРЕЗНИКИ, УЛ БЕРЕЗНИКОВСКАЯ, ДОМ 95
22.21
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения ООО "АКС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения ООО "АКС"Центральный
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения ООО "АКС"Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения ООО "АКС"
Начальная цена
3 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
22
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Трубы ПЭ для водоснабжения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Трубы ПЭ для водоснабжения.Центральный
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Трубы ПЭ для водоснабжения.Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы ПЭ для водоснабжения.
Начальная цена
7 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
22.21
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Трубы полимерные для водоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Трубы полимерные для водоснабжения Центральный
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Трубы полимерные для водоснабжения Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы полимерные для водоснабжения
Начальная цена
840 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
22.21
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения.Центральный
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения.Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Трубы ПЭ для водоснабжения.
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
22.21
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка трубы ПЭ для водоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы ПЭ для водоснабжения Центральный
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы ПЭ для водоснабжения Центральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы ПЭ для водоснабжения
Начальная цена
840 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
Горводоканал
Все закупки и тендеры Горводоканал
Адрес местонахождения
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
22.21
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка трубы полимерной для водоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы полимерной для водоснабженияЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838485Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы полимерной для водоснабженияЦентральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы полимерной для водоснабжения
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
22.21
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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