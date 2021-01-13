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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 08:5913.01.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009838715

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    127-2020/ГГЧ

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    извещение.pdf

    Документация_ЗП_В_ЭФ__127_2020_ГГЧ.doc

    Извещение_о_проведении_ЗП.doc

    Проект_договора_поставки.doc

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xlsx

    Итоговый_протокол___02.127_2021_ГГЧ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК

    Юридический адрес

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Почтовый адрес

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Контактный телефон

    +7 8782 28-13-28

    Факс

    +7 8782 26-34-90

    Адрес электронной почты

    v.tsipkovskaya@k-chgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ципковская Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Закупки и тендеры Карачаево-Черкесская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:59 GMT +313.01.2021 08:5913.01.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009838715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 09:0013.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009838715Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 14:0018.01.2021 14:0018.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838715Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 14:0018.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009838715Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская,126

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск»

    Начальная цена

    297 560,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запроса предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕРКЕССК

    Адрес местонахождения

    369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Кавказская, 126

    Классификатор ОКПД2

    27.20.21

    Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829518/name/60057d89639f19.55190332

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка аккумуляторов для нужд АО «Газпром газораспределение Черкесск» "

    Кол-во: 58.00000

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