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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию автобусов марки ПАЗ (лизинг).

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автобусов марки ПАЗ (лизинг).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835829Дата и время окончания срока приема заявок ТО автомобилей марки ПАЗ (Лизинг)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009835829

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автобусов марки ПАЗ (лизинг).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 10:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_298.zip

    Документация_298_с_изменениями_2_от_13.01.21.docx

    Извещение_298_с_изменениями_2_от_13.01.21.docx

    Извещения_о_внесении_изменений_2_от_13.01.21.docx

    Раздел__5_Проект_договора_298.doc

    Раздел_6_Техническое_задание_298.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-43 доб. 1181

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    avinokurova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Винокурова Анна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТО автомобилей марки ПАЗ (Лизинг)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.02.202101.02.2021 17:0001.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835829Подведение итогов не позднее ТО автомобилей марки ПАЗ (Лизинг)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО автомобилей марки ПАЗ (Лизинг)

    Начальная цена

    252 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед. Объем выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием (раздел 6 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На территории Подрядчика в г. Нижнем Новгороде.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту выполненных работ в течение 15 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839254/name/6017b1a947de18.83019687

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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