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    Главная / Торги / Поставка сетевого оборудования

    Поставка сетевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835818Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудованияул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009835818

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    53-2020/350-ОЗЦсэ

    Наименование закупки

    Поставка сетевого оборудования

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 10:31

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_Договора_на_поставку_сетевого_оборудования.docx

    Приложение_3_к_проекту_договора_Антикоррупционное_соглашение.docx

    Извещение_Запрос_котировок_МСП.zip

    Приложение_1_к_проекту_договора_Спецификация.docx

    Приложение_2_к_проекту_договора_ТТ_v1__без_изм._.docx

    Приложение__4_к_инф_карте___Ценовое_предложение.xlsx

    Информационная_карта.pdf

    Приложение__2_к_инф_карте___Требования_заказчика_к_продукции__с_эквивалентом_.doc

    Приложение__3_к_инф_карте___Предложение_участника_в_отношении_продукции__с_эквив.doc

    Протокол_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Юридический адрес

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Контактный телефон

    +7 495 707-13-78 доб. 1252

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npk-spp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комиссарова Ирина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сетевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835818Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудованияул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевого оборудования

    Начальная цена

    44 816,40

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51

    Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827234/name/60000fb4c92944.50974089

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением"

    Кол-во: 20.00000

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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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