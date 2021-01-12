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Номер извещения
32009835818
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сетевого оборудования
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 10:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Контактный телефон
+7 495 707-13-78 доб. 1252
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npk-spp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комиссарова Ирина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
ул. Авиамоторная, д. 53, г.Москва, Российская Федерация, 111024.
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого оборудования
Начальная цена
44 816,40
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
26.30.11.110
46.51
Документация лота
Кол-во: 20.00000
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