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    Главная / Торги / Поставка специальной одежды

    Поставка специальной одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:5913.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835790Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной одеждыБарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009835790

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка специальной одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ

    Юридический адрес

    656043, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24

    Контактный телефон

    +7 3852 28-20-73

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tatuleneva@altaigazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Правдин Роман Валериевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специальной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835790Подведение итогов не позднее Поставка специальной одеждыБарнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды

    Начальная цена

    6 251 268,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ

    Адрес местонахождения

    656043, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 24,

    656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 1142.00000

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