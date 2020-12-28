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    Главная / Торги / Поставка 1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия

    Поставка 1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:4028.12.2020 11:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060063Дата и время окончания срока приема заявок 1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная ЛицензияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060063

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка 1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ.zip

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4349

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:40 GMT +328.12.2020 11:4028.12.2020 11:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060063Дата и время окончания срока приема заявок 1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная ЛицензияМосква

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 12:0022.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060063Подведение итогов не позднее 1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная ЛицензияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060063Подведение итогов не позднее 1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная ЛицензияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    58.29

    Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834443/name/600eaca53b50b2.81775036

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия"

    Кол-во: 1

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