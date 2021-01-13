Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»

    Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060053Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»ВолгоградПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060053

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 10:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Техническое_задание.docx

    Документация_запроса_предложений.docx

    Типовой_договор_поставки_ТМЦ__по_результатам_тендера__07.2018.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 903 102-76-89

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пригарин Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 14:00 GMT +313.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060053Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060053Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060053Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060053Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ВОЛМА-Воскресенск» г. Воскресенск ул. Кирова д.1стр.3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    26.51.6

    Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    27.33.13.161

    Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск""

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014136
    523/КО - Оборудование для неразрушающего контроля для нужд АО "НЗЛ" (LN1729)
    523/КО - Оборудование для неразрушающего контроля для нужд АО "НЗЛ" (LN1729)
    592911
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 152 844
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211068802
    Оборудование для ЭХЗ
    Оборудование для ЭХЗ
    591747
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 020 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП213511
    Термопары и проботборники для электросталеплавильного участка в 2022 г
    Термопары и проботборники для электросталеплавильного участка в 2022 г
    588197
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920678
    Продажа оборудования: измеритель параметров КСВН РК2-47, 1982г.
    Продажа оборудования: измеритель параметров КСВН РК2-47, 1982г.
    260893
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    14 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить