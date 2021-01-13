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Номер извещения
ГП060053
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 903 102-76-89
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пригарин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 14:00 GMT +313.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060053Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060053Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060053Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для сборки шкафов управления сушила ПГП для нужд ООО ВОЛМА-Воскресенск»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» г. Воскресенск ул. Кирова д.1стр.3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
26.51.6
27.33.13.161
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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