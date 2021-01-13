www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060051
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ТМЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 09:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 905 287-42-97
Факс
Адрес электронной почты
tenders@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логин Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТМЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 11:00 GMT +313.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060051Дата и время окончания срока приема заявок ТМЦКолпино
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060051Подведение итогов не позднее ТМЦКолпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060051Подведение итогов не позднее ТМЦКолпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТМЦ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
C
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.