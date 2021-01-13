Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ТМЦ

    ТМЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060051Дата и время окончания срока приема заявок ТМЦКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060051

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТМЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 09:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    ГП060051_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 905 287-42-97

    Факс

    Адрес электронной почты

    tenders@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логин Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТМЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 11:00 GMT +313.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060051Дата и время окончания срока приема заявок ТМЦКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 11:0029.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060051Подведение итогов не позднее ТМЦКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 11:0029.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060051Подведение итогов не позднее ТМЦКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТМЦ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826331/name/5ffea98c746c22.46602681

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Универсальный пылесос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплект к пылесосу на основе циклонного фильтра MICRODUST, 10 литров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шкаф полузакрытый Арго А-310 (ольга 770*370*2000 мм)"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213132
    30721/17.01.2022 Ультразвуковой толщиномер А1210
    30721/17.01.2022 Ультразвуковой толщиномер А1210
    586824
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213578
    30707/19.01.2022 Электрический Бочковой насос EX700
    30707/19.01.2022 Электрический Бочковой насос EX700
    588524
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213598
    30706/19.01.2022 Кондуктометр
    30706/19.01.2022 Кондуктометр
    588580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237287
    Оказание услуги на предоставление канала передачи данных (L2 VPN)
    Оказание услуги на предоставление канала передачи данных (L2 VPN)
    594023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225300
    Поставка углесосов и насосов для АО "ГОК "Денисовский" (39688)
    Поставка углесосов и насосов для АО "ГОК "Денисовский" (39688)
    590798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237270
    Едкое кали твердое чешуированное или Калия гидроокись
    Едкое кали твердое чешуированное или Калия гидроокись
    593974
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225079
    ВП заявка 30 и 31 остатки срочная
    ВП заявка 30 и 31 остатки срочная
    590352
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237266
    Антрациты
    Антрациты
    593964
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить