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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по поддержке (информационному сопровождению и информационному обслуживанию) ранее установленной и используемой версии программного продукта «Консультант Плюс» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021-2022 г. г.(СКС-1975)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по поддержке (информационному сопровождению и информационному обслуживанию) ранее установленной и используемой версии программного продукта «Консультант Плюс» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021-2022 г. г.(СКС-1975)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 09:0014.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844431Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поддержке (информационному сопровождению и информационному обслуживанию) ранее установленной и используемой версии программного продукта «Консультант Плюс» СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009844431

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1975

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по поддержке (информационному сопровождению и информационному обслуживанию) ранее установленной и используемой версии программного продукта «Консультант Плюс» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021-2022 г. г.(СКС-1975)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 15:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_продлении_срока_приема_СКС_1975.pdf

    КД_СКС_1975.7z

    Итоговый_протокол__3903_от_18.01.21_СКС_1975.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тексин Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поддержке (информационному сопровождению и информационному обслуживанию) ранее установленной и используемой версии программного продукта «Консультант Плюс»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.02.202101.02.2021 16:0001.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844431Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поддержке (информационному сопровождению и информационному обслуживанию) ранее установленной и используемой версии программного продукта «Консультант Плюс» Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поддержке (информационному сопровождению и информационному обслуживанию) ранее установленной и используемой версии программного продукта «Консультант Плюс»

    Начальная цена

    1 361 654,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    63.99.10.190

    Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.12

    Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на платной основе

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829456/name/60057604b33e15.39434587

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию услуг службами информационного поиска по договору или на платной основе"

    Кол-во:

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