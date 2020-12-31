Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку электропривода для нужд ООО "Горводоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009835215 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку электропривода для нужд ООО "Горводоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ГВК___162.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал

Все закупки и тендеры Горводоканал Юридический адрес 440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24 Почтовый адрес 440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24 Контактный телефон +7 8412 20-96-20 Факс +7 8412 34-60-75 Адрес электронной почты vodokanal-pnz@gvkpenza.ru Ф.И.О. контактного лица Ильин Юрий Олегович Место рассмотрения предложений Пенза Закупки и тендеры Пензенская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru