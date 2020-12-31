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Номер извещения
32009835215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку электропривода для нужд ООО "Горводоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.12.2020 09:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Почтовый адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Контактный телефон
+7 8412 20-96-20
Факс
+7 8412 34-60-75
Адрес электронной почты
vodokanal-pnz@gvkpenza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильин Юрий Олегович
Место рассмотрения предложений
Пенза
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электропривода для нужд ООО "Горводоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 10:00 GMT +331.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835215Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электропривода для нужд ООО "Горводоканал"Пенза
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 10:0031.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009835215Дата и время вскрытия заявок Поставка электропривода для нужд ООО "Горводоканал"Пенза
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электропривода для нужд ООО "Горводоканал"
Начальная цена
263 133,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Горводоканал
Все закупки и тендеры Горводоканал
Адрес местонахождения
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
28.14.20.112
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.00000
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