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    Главная / Торги / Закупка запасных частей к молотковой мельнице RILEY ATRITA 558

    Закупка запасных частей к молотковой мельнице RILEY ATRITA 558

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2021 11:0017.03.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060049Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к молотковой мельнице RILEY ATRITA 558НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060049

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей к молотковой мельнице RILEY ATRITA 558

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 09:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__3_Проект_договора_поставки.7z

    Приложене___2_Техзадание_Зч_к_мельнице.docx

    ЗД_УКД_20_ГЗЧ_082.doc

    Приложение___1_Оферта__коммерческое_предложение_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-51

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    tatyana.ermenzina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермензина Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к молотковой мельнице RILEY ATRITA 558

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2021 11:00 GMT +317.03.2021 11:0017.03.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060049Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к молотковой мельнице RILEY ATRITA 558Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2021 11:0017.03.2021 11:0017.03.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060049Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к молотковой мельнице RILEY ATRITA 558Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2022 11:0030.01.2022 11:0030.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060049Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к молотковой мельнице RILEY ATRITA 558Нерюнгри

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.01.202230.01.2022 11:0030.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060049Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к молотковой мельнице RILEY ATRITA 558Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к молотковой мельнице RILEY ATRITA 558

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложене___2_Техзадание_Зч_к_мельнице.docx

    03.01.2022

    Отгрузочные_реквизиты_АО_ХК_Якутуголь_на_2020_2021г.г..doc

    03.01.2022

    Приложение___1_Оферта__коммерческое_предложение_.xlsx

    03.01.2022

    ЗД_УКД_20_ГЗЧ_082.doc

    03.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лопасть вентилятора (НН) 5АD-13695"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Лопасть вентилятора (НJ) 5АD-13744"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Диск ротора (BN) 5AR-9301"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Корпус подшипника ротора (DF) 5AR-9280"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Опора несущая (D) 5AN-15249"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Вал ротора (DА) 4АС-11600"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Ступица ротора (ВМ) 4AR-4671"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Ступица вентилятора (HD) 5AD-5966"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Футеровка ступицы вентилятора (HF) 3AD-6021"

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "Футеровка боковая верхней части корпуса 1 ступени измельчения (EA) 4AN-6593-X"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Футеровка камеры измельчения (BF) 5AR-16586-X"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Футеровка камеры измельчения (BG) 5AN-9299-X"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Футеровка периферическая корпуса нижняя (СA) 4AN-7763"

    Кол-во: 58

    "Позиция 14"

    "Футеровка верхней части корпуса (CB) 4AN-7766"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Футеровка боковая периферическая корпуса вентилятора (CE), RH 4AN-6595-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Футеровка боковая периферическая корпуса вентилятора (CE), LH 4AN-6595-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора по окружности (CF), RH 4AN-6596-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора по окружности(CF), LH 4AN-6596-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора по окружности(CG), LH 4AN-6597-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора по окружности(CG), RH 4AN-6597-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CP) 4AN-6617-X"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора по окружности(CH), LH 4AN-6598-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора по окружности(CH), RH 4AN-6598-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора по окружности(CJ), RH 4AN-6599-X"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора по окружности(CK), RH 4AN-6600-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора по окружности(CK), LH 4AN-6600-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Футеровка внутренняя корпуса вентилятора (CL) 4AN-6601-X"

    Кол-во: 24

    "Позиция 28"

    "Футеровка задней плиты корпуса вентилятора (CM) 4AN-6602-X"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора ,размещённая ниже промежуточной секции(CN)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Футеровка выходного патрубка (СQ) 4AN-9511"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CR) 4AN-6618-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора нижней половины (CS), LH 4AN-6619-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора нижней половины (CS), RH 4AN-6619-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CТ), LH 4AN-6620-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CТ), RH 4AN-6620-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CU), RH 4AN-6621-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CU), LH 4AN-6621-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CV), RH 4AN-6622-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CV), LH 4AN-6622-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CW), RH 4AN-6623-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CW), LH 4AN-6623-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CX), RH 4AN-6624-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CX), LH 4AN-6624-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CY), RH 4AN-6625-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CY), LH 4AN-6625-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CC), RH 4AN-6626-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Футеровка боковая нижней половины корпуса вентилятора (CC), LH 4AN-6626-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Футеровка выходного патрубка корпуса вентилятора (HB) 3AN-6279"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Футеровка боковая верхняя RH (EB) 4AN-6219-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Футеровка боковая верхняя LH (EC) 4AN-6219-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Футеровка корпуса боковая RH (AL) 5AC-11190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Футеровка корпуса боковая LH (AM) 5AC-11190"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Ротор дробилки (АТ) 5АС-11528-А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Ротор дробилки (АР) 4AC-11528-B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Палец молотка (AX) 2AC-5504"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Фиксатор главного вала - камера измельчения (DJ) 2AR-3221-B Вал Мельница"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Кольцо опорное (BL) 4AR-7863"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Молоток качающийся (AV) 4AC-11595-A"

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Патрубок выходной (НС) 4AN-5003-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Плита направляющая для улавливания металла (AJ) 3AC-6081"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Футеровка боковая 1 ступени измельчения(BA) 4AN-62121"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Кольцо отражательное (секция 60) (BV) 4AR-7886"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Сегмент футеровочный для периферической футеровки 3AN-10034-A"

    Кол-во: 168

    "Позиция 64"

    "Штифт неподвижный 3AR-10072"

    Кол-во: 84

    "Позиция 65"

    "Штифт шлифовальный 3AR-10036-А"

    Кол-во: 84

    "Позиция 66"

    "Скоба крыльчатки 556 3AR-5954-A"

    Кол-во: 84

    "Позиция 67"

    "Болт крепления (JW) 6021-093-059"

    Кол-во: 168

    "Позиция 68"

    "Гровер (KU) 8YC-1138-E"

    Кол-во: 168

    "Позиция 69"

    "Футеровка-камера боковая измельчения ВЕ 4AN-11649-X"

    Кол-во: 24

    "Позиция 70"

    "Футеровка замыкающая корпуса нижняя (CD).3AN-6278"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Футеровка боковая корпуса вентилятора по окружности (CJ), LH 4AN-6599-X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Болт 3/4" х 4" (EJ) 2AR-2988-D"

    Кол-во: 16

    "Позиция 73"

    "Болт 3/4" х 2 1/2" (EK) 2AR-2988-C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Шайба 3/4" (FE) 9100-020-270"

    Кол-во: 388

    "Позиция 75"

    "Уголок лопасти вентилятора (НМ) 3АD-8071"

    Кол-во: 192

    "Позиция 76"

    "Болт 5/8" х 2 1/2" (HN) 2AR-4717-G"

    Кол-во: 384

    "Позиция 77"

    "Шайба 5/8" (HR) 8YC-1138-F"

    Кол-во: 448

    "Позиция 78"

    "Гайка шестигранная 5/8" (HS) 2AR-5236"

    Кол-во: 448

    "Позиция 79"

    "Болт 3/4" х 3 1/4" (JB) 2AR-4753-A"

    Кол-во: 168

    "Позиция 80"

    "Болт с плоской головкой 3/4" х 3 1/2" (JD) 2AR-4346-A"

    Кол-во: 189

    "Позиция 81"

    "Болт крепления (JF) 2AR-4699-G"

    Кол-во: 32

    "Позиция 82"

    "Болт (JM) 3021-221-059"

    Кол-во: 16

    "Позиция 83"

    "Шайба 1 1/8" (JN) 8YC-1136-K"

    Кол-во: 48

    "Позиция 84"

    "Болт 1 1/8"-7 UNC х 2 1/2" (JQ) 6021-235-059"

    Кол-во: 32

    "Позиция 85"

    "Болт 1"-8 UNC х 14" (JT) 6021-230-059"

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Болт 3/4"-10 UNC х 2 1/2" (JX) 6021-143-059"

    Кол-во: 76

    "Позиция 87"

    "Шайба зубчатая 3/4" (JY) 8YC-1138-G"

    Кол-во: 1173

    "Позиция 88"

    "Болт 3/4"-10 UNC х 2 1/4" (JZ) 6021-142-059"

    Кол-во: 248

    "Позиция 89"

    "Болт 3/4"-10 UNC х 1 3/4" (KH) 6021-140-059"

    Кол-во: 48

    "Позиция 90"

    "Болт 3/4"-10 UNC х 2 1/2" (KK)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Болт 3/4"-10 UNC х 1 3/4" (KN) 6022-059-059"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Болт 1"-8 UNC х 6" (KP) 6021-174-059"

    Кол-во: 12

    "Позиция 93"

    "Болт 3/4"-10 UNC х 2 1/4" (KS)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 94"

    "Болт 1/2"-13 UNC х 1 3/4" (KT) 2AR-4699-K"

    Кол-во: 12

    "Позиция 95"

    "Шайба 1/2" (KU) 8YC-1138-E"

    Кол-во: 252

    "Позиция 96"

    "Болт 3/4"-10 UNC х 1 1/4" (KW) 6021-217-059"

    Кол-во: 36

    "Позиция 97"

    "Болт 1/2"-13 UNC х 1 1/4" (LF) 6022-077-234"

    Кол-во: 24

    "Позиция 98"

    "Болт 3/4" х 2" (JA) S1129-6019"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Гайка 1" 8 UNC (JE) 8821-010-053"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Гайка 3/4" (JG) 2AR-5237"

    Кол-во: 465

    "Позиция 101"

    "Шайба-гровер 1" (KQ) 8YC-1136-J"

    Кол-во: 24

    "Позиция 102"

    "Гайка 3/4"-10 UNC (KV) 8821-009-053"

    Кол-во: 250

    "Позиция 103"

    "Футеровка-внутренняя задняя сменная предохранительная (BS) 5AR-9304-Х"

    Кол-во: 84

    "Позиция 104"

    "Футеровка-внутренняя лицевая сменная предохранительная (BР) 5AR-9302-Х"

    Кол-во: 84

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