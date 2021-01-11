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    Главная / Торги / Поставка спортивного оборудования для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

    Поставка спортивного оборудования для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835134Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спортивного оборудования для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009835134

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спортивного оборудования для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    23.12.2020 09:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_аукциона_в_электронной_форме.doc

    32009835134_от_11.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 8 УРАЛОЧКА
    Все закупки и тендеры МАУ СШОР № 8

    Юридический адрес

    456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а

    Почтовый адрес

    456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а

    Контактный телефон

    +7 951 804-53-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    uralochka-zlat@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Накоряков Михаил Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спортивного оборудования для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835134Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спортивного оборудования для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»Златоуст

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.01.2021 14:3011.01.2021 14:3011.01.2021 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009835134Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка спортивного оборудования для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»Златоуст

    Дата и время проведения

    14.01.2021 14:0014.01.2021 14:0014.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009835134Дата и время проведения Поставка спортивного оборудования для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»Златоуст

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 15:0014.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835134Подведение итогов не позднее Поставка спортивного оборудования для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835134Подведение итогов не позднее Поставка спортивного оборудования для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивного оборудования для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

    Начальная цена

    1 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ СШОР № 8
    Все закупки и тендеры МАУ СШОР № 8

    Адрес местонахождения

    456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а

    Классификатор ОКПД2

    32.30

    Товары спортивные

    Классификатор ОКВЭД2

    32.30

    Производство спортивных товаров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824731/name/5ffbee71653fe5.71678141

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спортивных товаров"

    Кол-во: 6.00000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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