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    Главная / Торги / Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.

    Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060048Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060048

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП060048

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 09:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060048_second_parts_protocol.rtf

    Договор_возмездного_оказания_услуг.doc

    Приложение_к_договору__Соглашение_об_ЭДО_2020_.docx

    Приложение_по_ЦП_023.docx

    Анкета_участника.xlsx

    Перечень_документов_для_участия_в_торгах.docx

    перечень_работ_АСУТП.doc

    Тех.задание.doc

    Документация_к_торгам.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    351 доб.725-49-85

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    TatyanaLitvinenko@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060048Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 09:0029.01.2021 09:0029.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060048Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 09:0029.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060048Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию. Срок выполнения услуг:01 января 2021г.-31 декабря 2021г. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашением к участию вместе с прилагаемой документации является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник в праве обратится к представителю службы безопасности-Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-ms@mechel.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.14 (промзона ПАО ЧМК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет; производится платежными поручениями после подписания акта выполненных работ и получения счета фактуры в течении 90 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    63.99.10.190

    Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840292/name/6018e88fd2a584.49192879

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г."

    Кол-во: 1

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