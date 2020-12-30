"Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г."

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Согласно техническому заданию. Срок выполнения услуг:01 января 2021г.-31 декабря 2021г. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашением к участию вместе с прилагаемой документации является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник в праве обратится к представителю службы безопасности-Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-ms@mechel.ru