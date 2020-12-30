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Номер извещения
ГП060048
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 09:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
351 доб.725-49-85
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
TatyanaLitvinenko@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвиненко Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060048Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.Челябинск
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 09:0029.01.2021 09:0029.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060048Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения АСУТП в 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию. Срок выполнения услуг:01 января 2021г.-31 декабря 2021г. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашением к участию вместе с прилагаемой документации является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник в праве обратится к представителю службы безопасности-Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-ms@mechel.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.14 (промзона ПАО ЧМК)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
63.99.10.190
Документация лота
Кол-во: 1
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