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Номер извещения
32009835182
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Топливо моторное
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Контактный телефон
+7 861 279-27-03
Факс
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Адрес электронной почты
vlasenko@krk-rg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власенко Владимир Вениаминович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Топливо моторное
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 08:59 GMT +312.01.2021 08:5912.01.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835182Дата и время окончания срока приема заявок Топливо моторноеКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 15:0013.01.2021 15:0013.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009835182Дата и время вскрытия заявок Топливо моторноеКраснодар
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 16:0015.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835182Подведение итогов не позднее Топливо моторноеКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Топливо моторное
Начальная цена
6 714 636,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
19.20.21
19.20
Документация лота
Кол-во: 5000.00000
Кол-во: 35000.00000
Кол-во: 91000.00000
Кол-во: 11000.00000
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