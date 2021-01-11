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    Главная / Торги / Поставка регуляторов давления

    Поставка регуляторов давления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835266Дата и время окончания срока приема заявок Поставка регуляторов давленияhttps://etp.gpb.ru/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009835266

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка регуляторов давления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.12.2020 09:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_о_внесении_изменений.docx

    Приложение__1_к_Технической_части..docx

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1_к_письму_о_подаче_зявки__коммерческое_предложение_.xlsx

    Протокол_итоговый.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-40-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tischenko_tv@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    https://etp.gpb.ru/

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка регуляторов давления

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 17:0012.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835266Подведение итогов не позднее Поставка регуляторов давленияhttps://etp.gpb.ru/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка регуляторов давления

    Начальная цена

    283 223,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825733/name/5ffd7d3f91aaa2.52089397

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 1.00000

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