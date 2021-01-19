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    Главная / Торги / Поставка гидронамывного песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 30 000 м³.

    Поставка гидронамывного песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 30 000 м³.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 08:0019.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009835240

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка гидронамывного песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 30 000 м³.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 09:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Извещение__238_с_изм_от_13.01.2021.docx

    Приложение__1_к_извещению_о_закупке_.docx

    1._Протокол__Рассм._Единств._Заявки__32009835240.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    3462-22-51-70

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьев А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 08:00 GMT +319.01.2021 08:0019.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835240Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 08:0019.01.2021 08:0019.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009835240Дата и время вскрытия заявок Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 13:0020.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835240Подведение итогов не позднее Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    4 455 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11

    Пески природные

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12.1

    Разработка гравийных и песчаных карьеров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831841/name/60091b555487b1.09070293

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров"

    Кол-во: 30000.00000

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