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Номер извещения
32009834974
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка минивэна для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
23.12.2020 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а
Почтовый адрес
456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а
Контактный телефон
+7 951 804-53-83
Факс
Адрес электронной почты
uralochka-zlat@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Накоряков Михаил Николаевич
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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Поставка минивэна для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 08:00 GMT +312.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834974Дата и время окончания срока приема заявок Поставка минивэна для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»Златоуст
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.01.2021 14:3012.01.2021 14:3012.01.2021 14:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009834974Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка минивэна для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»Златоуст
Дата и время проведения
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009834974Дата и время проведения Поставка минивэна для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»Златоуст
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 14:3015.01.2021 14:3015.01.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834974Подведение итогов не позднее Поставка минивэна для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка минивэна для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»
Начальная цена
4 998 067,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУ СШОР № 8
Все закупки и тендеры МАУ СШОР № 8
Адрес местонахождения
456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а
29.10
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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