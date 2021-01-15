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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 03:0015.01.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009836477

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Закупочная_документация___47_ЗП_от_23.12.2020г..docx

    2._Приложение.Часть_2._Проект_договора_к_ЗД___47_ЗП_от_23.12.2020г..docx

    3._Приложение.Часть_3._Техническая_часть__Техническое_задание__к_ЗД___47_ЗП_от_.docx

    3._Протокол_по_оценке_и_сопоставлению_заявок_на_участие_запроса_предложений___32.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Юридический адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    Почтовый адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Контактный телефон

    +7 4212 59-12-44

    Факс

    +7 4212 59-12-30

    Адрес электронной почты

    SidenkoMM@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиденко Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 03:00 GMT +315.01.2021 03:0015.01.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 03:0015.01.2021 03:0015.01.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009836477Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 03:0022.01.2021 03:0022.01.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836477Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 03:0022.01.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836477Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Начальная цена

    7 496 332,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Классификатор ОКПД2

    19.2

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.2

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833896/name/600e1ed078c7f2.48189042

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО»"

    Кол-во: 121580

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