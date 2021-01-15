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Номер извещения
32009836477
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 11:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,
Почтовый адрес
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15
Контактный телефон
+7 4212 59-12-44
Факс
+7 4212 59-12-30
Адрес электронной почты
SidenkoMM@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сиденко Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15
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Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 03:00 GMT +315.01.2021 03:0015.01.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009836477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 03:0015.01.2021 03:0015.01.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009836477Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 03:0022.01.2021 03:0022.01.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836477Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.01.202122.01.2021 03:0022.01.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009836477Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО»
Начальная цена
7 496 332,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
Адрес местонахождения
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15
19.2
19.2
Документация лота
Кол-во: 121580
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