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Номер извещения
32009834936
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 08:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
2330555 доб.(3129)
Факс
--
Адрес электронной почты
yegorova@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЕГОРОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009834936Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 16:0022.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834936Подведение итогов не позднее Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)
Начальная цена
251 346,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
22.21
22.21
Документация лота
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 407.00000
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