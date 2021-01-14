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    Главная / Торги / Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)

    Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009834936

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 08:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений___1_от_29_12_2020.docx

    Извещение_287.1.docx

    Документация_287.1.doc

    Оферта_Участника_287.xlsx

    Раздел_5_Проект_договора_287.doc

    Раздел_6.1_Ориентировочный_график_287.xlsx

    Техническое_предложение_287.xlsx

    Итоговый_протокол_287.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    2330555 доб.(3129)

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yegorova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЕГОРОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009834936Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 16:0022.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834936Подведение итогов не позднее Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 16:0022.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834936Подведение итогов не позднее Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Трубы, фитинги из НПВХ)

    Начальная цена

    251 346,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833213/name/600a9486aa28f5.08613814

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 2"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 407.00000

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