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Номер извещения
ГП060044
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 08:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Ekaterina.Abramova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрамова Екатерина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 14:00 GMT +315.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060044Дата и время окончания срока приема заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 14:0015.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060044Дата и время вскрытия заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)Москва
Подведение итогов не позднее
19.04.2021 23:5919.04.2021 23:5919.04.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060044Подведение итогов не позднее Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложению №2 «Формат КП»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
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Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 300
Кол-во: 50
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Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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