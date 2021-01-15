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    Главная / Торги / Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)

    Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060044Дата и время окончания срока приема заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060044

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 08:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Abramova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамова Екатерина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 14:00 GMT +315.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060044Дата и время окончания срока приема заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 14:0015.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060044Дата и время вскрытия заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2021 23:5919.04.2021 23:5919.04.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060044Подведение итогов не позднее Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.202119.04.2021 23:5919.04.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060044Подведение итогов не позднее Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Потребность ОАО "Ямал СПГ" (приборы, ЗИП, кабель. провод)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложению №2 «Формат КП»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложению №2 «Формат КП»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Классификатор ОКВЭД2

    47

    Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Опросные листы

    01.04.2021

    Требования к поставке

    01.04.2021

    Формат КП

    01.04.2021

    Проект Договора

    01.04.2021

    Приглашение к участию в процедуре

    01.04.2021

    ИНСТРУКЦИЯ

    01.04.2021

    Заявка на участие

    01.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь D7906-SM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Преобразователь D7906-RM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Раздельно-совмещенный преобразователь D7912"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Раздельно-совмещенный преобразователь D7913"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Раздельно-совмещенный преобразователь D797"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Раздельно-совмещенный преобразователь D797-SM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Раздельно-совмещенный преобразователь D790-SM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Соединительный кабель LCMD-316-5B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Соединительный кабель LCMD-316-5N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Соединительный кабель LCMD-316-5L"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Соединительный кабель LCMD-316-5D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ЭМА преобразователь S3850 5.0A0D8ES для толщиномера A1270"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Гель контактный для ультразвукового контроля US-B-5 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Гель контактный для ультразвукового контроля US-B-250 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Объектив M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Балансировочное кольцо для объектива с фикс-фокусом Olympus 45mm,F/1.8 ASPH Prime Lens (Part 4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Многофункцианальный толщиномер А1210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Биноколь БКС 20x50 со стабилизацией"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Видеоэндоскоп jProbe PX plus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Гидравлический адгезиметр покрытий Elcometer 108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Обогреватель РИЗУР-ТЕРМ-200-Exm Р=200Вт"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Обогреватель РИЗУР-ТЕРМ.П-500-Exm Р=500Вт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Промышленный инфракрасный обогреватель Energolnfra Industry EIR6000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Конвектор 1000 Вт, Делсот"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Конвектор 1500 Вт, Делсот"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Обогреватель электрический"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4-1,0 Делсот"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Обогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4-1,8 Делсот"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Инфракрасный обогреватель BALLU-AP-2.0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.09"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Счетчик электроэнергии трехфазный ЦЭ6803ВШ-Р32 Энергомера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Провод ПВС 3х2,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 34"

    "ПРОВОД желто-зеленый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "ПРОВОД желто-зеленый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Провод"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Провод"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Кабель силовой, ООО «ХКА»"

    Кол-во: 300

    "Позиция 39"

    "Кабель ВВГнг(А) 3х4-0,66"

    Кол-во: 300

    "Позиция 40"

    "Кабель силовой ВВГ нг-LS(ЛС) 3х1,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 41"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х10ок-0,66кВ (N,PE), изоляция - ЭП резина, оболочка ПХП резина"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х4мк(N,PE)-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х25мк(N,PE)-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х35мк(N,PE)-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Кабель ВВГнг(А)-1 4х240"

    Кол-во: 50

    "Позиция 46"

    "Кабель ПвБПнг(А)-FRHF 5x150-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Кабель силовой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 48"

    "Обогреватель Тип РИЗУР-ОУР-ПЛ-1 60Вт, 230В 1Ex mb IIC T4 GbX IP54"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Газоанализатор стационарный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Модуль дифференциального давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Модуль дифференциального давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Модуль давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Модуль давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Модуль давления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Датчик скорости"

    Кол-во: 1

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