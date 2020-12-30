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Номер извещения
32009835072
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 09:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-00 доб. 447
Факс
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Адрес электронной почты
Bubyakin.Danil@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Бубякин Данил Данилович
Место рассмотрения предложений
Якутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
12.01.202112.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835072Подведение итогов не позднее Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске Якутск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске
Начальная цена
15 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
55.10.10.000
55.10
Документация лота
Кол-во: 5769.00000
Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
12.01.202112.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835072Подведение итогов не позднее Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске Якутск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске
Начальная цена
15 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
55.10.10.000
55.10
Документация лота
Кол-во: 5769.00000
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