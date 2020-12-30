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    Главная / Торги / Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске

    Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 04:0030.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835072Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске ЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009835072

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 09:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_ОК_ПАСС_МСП_ЯКТ.docx

    Протокол__448_8_2021_ОЗП_гост_усл_пассаж_Якутск_ИТОГ___СУП.pdf

    Протокол__448_8_2021_ОЗП_гост_усл_пассаж_Якутск_ИТОГ___СУП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-00 доб. 447

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Bubyakin.Danil@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Бубякин Данил Данилович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835072Подведение итогов не позднее Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске

    Начальная цена

    15 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    55.10.10.000

    Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма)

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826318/name/5ffea5e137da48.36273911

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 5769.00000

    Лот 2

    Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835072Подведение итогов не позднее Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление гостиничных услуг по размещению, проживанию, питанию и трансферу пассажиров задержанных(отмененных) рейсов АО «Авиакомпания Якутия» в г. Якутске

    Начальная цена

    15 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    55.10.10.000

    Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением услуг по предоставлению помещений по договорам краткосрочного найма)

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826323/name/5ffea67243f732.57802806

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 5769.00000

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    Лоты:
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