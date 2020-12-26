Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711

    Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2020 03:0026.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060042Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060042

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 08:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СЗ_и_ТЗ_2.5.4_КМ.ТР.pdf

    Запрос_по_заявке___34711.xlsx

    Отгрузочные_реквизиты_для_АО_ГОК_Инаглинский.doc

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_АО_ГОК_Инаглинский.doc

    Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    Информация_по_ТК.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА.docx

    Р19951_2.5.4_КМ.ТР_СМ_л1.pdf

    Р19951_2.5.4_КМ.ТР_Лист1.pdf

    Р19951_2.5.4_КМ.ТР_л1_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sljunin@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слюнин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.12.2020 03:00 GMT +326.12.2020 03:0026.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060042Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 17:0025.01.2021 17:0025.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060042Подведение итогов не позднее Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 17:0025.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060042Подведение итогов не позднее Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлоконструкции"

    Кол-во: 6.134

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213132
    30721/17.01.2022 Ультразвуковой толщиномер А1210
    30721/17.01.2022 Ультразвуковой толщиномер А1210
    586824
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213578
    30707/19.01.2022 Электрический Бочковой насос EX700
    30707/19.01.2022 Электрический Бочковой насос EX700
    588524
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213598
    30706/19.01.2022 Кондуктометр
    30706/19.01.2022 Кондуктометр
    588580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237287
    Оказание услуги на предоставление канала передачи данных (L2 VPN)
    Оказание услуги на предоставление канала передачи данных (L2 VPN)
    594023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225300
    Поставка углесосов и насосов для АО "ГОК "Денисовский" (39688)
    Поставка углесосов и насосов для АО "ГОК "Денисовский" (39688)
    590798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237270
    Едкое кали твердое чешуированное или Калия гидроокись
    Едкое кали твердое чешуированное или Калия гидроокись
    593974
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225079
    ВП заявка 30 и 31 остатки срочная
    ВП заявка 30 и 31 остатки срочная
    590352
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237266
    Антрациты
    Антрациты
    593964
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить