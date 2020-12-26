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Номер извещения
ГП060042
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-85
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sljunin@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слюнин Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2020 03:00 GMT +326.12.2020 03:0026.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060042Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 17:0025.01.2021 17:0025.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060042Подведение итогов не позднее Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлоконструкции для устройства лестниц на объект: "Яма рядовых углей №1 "ОФ "Инаглинская-2" АО "ГОК "Инаглинский" по заявке № 34711
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.134
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