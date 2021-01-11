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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для оргтехники

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834891Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехникиЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009834891

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 08:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    346_20_расходные_для_оргтехники.rar

    Протокол_2_части_картр.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-29

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    urdog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Махнева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834891Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехникиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Начальная цена

    793 818,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25.000

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    28.23

    Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827811/name/60011a05dbbf97.11530906

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "картридж"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 2"

    "картридж"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 3"

    "картридж"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 4"

    "картридж"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 5"

    "картридж"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 6"

    "драм-юнит"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 7"

    "картридж"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 8"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 9"

    "картридж"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 10"

    "картридж"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 11"

    "картридж"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 12"

    "бункер"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 13"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 14"

    "картридж"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 15"

    "картридж"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 16"

    "картридж"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 17"

    "картридж"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 18"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 19"

    "картридж"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 20"

    "тонер-картридж"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 21"

    "тонер-картридж"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 22"

    "картридж"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 23"

    "картридж"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 24"

    "картридж"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 25"

    "картридж"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 26"

    "картридж"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 27"

    "картридж"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 28"

    "бункер"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 29"

    "фотобарабан"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 30"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 31"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 32"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 33"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 34"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 35"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 36"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 37"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 38"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 39"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 40"

    "картридж"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 41"

    "тонер-картридж"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 42"

    "драм-картридж"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 43"

    "картридж"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 44"

    "драм-картридж"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 45"

    "тонер-картридж"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 46"

    "драм-картридж"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 47"

    "картридж"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 48"

    "картридж"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 49"

    "картридж"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 50"

    "картридж"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 51"

    "картридж"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 52"

    "картридж"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 53"

    "картридж"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 54"

    "картридж"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 55"

    "поглотитель чернил"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 56"

    "поглотитель чернил"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 57"

    "ремонтный сервисный набор"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 58"

    "ремонтный сервисный набор"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 59"

    "ремонтный сервисный набор"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 60"

    "ремонтный сервисный набор"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 61"

    "ремонтный сервисный набор"

    Кол-во: 1.00000

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