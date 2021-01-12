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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009834864
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
481/23.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка задвижки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 08:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-09
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
61ism@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Светлана Марсовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запорной арматуры, лот 4901
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834864Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры, лот 4901Салават
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 07:0013.01.2021 07:0013.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009834864Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматуры, лот 4901Салават
Подведение итогов не позднее
24.02.2021 12:0024.02.2021 12:0024.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834864Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры, лот 4901Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорной арматуры, лот 4901
Начальная цена
312 499,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
28.14.13.120
28.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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