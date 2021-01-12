Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка инструмента ГОСТ

    Поставка инструмента ГОСТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 18:0012.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834848Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента ГОСТЗлатоустПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009834848

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    879

    Наименование закупки

    Поставка инструмента ГОСТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.12.2020 08:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    879_инструмент_ГОСТ.zip

    879.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Габдуллина Ирина Фаритовна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента ГОСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 18:00 GMT +312.01.2021 18:0012.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834848Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента ГОСТЗлатоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 06:0013.01.2021 06:0013.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009834848Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента ГОСТЗлатоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834848Подведение итогов не позднее Поставка инструмента ГОСТЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента ГОСТ

    Начальная цена

    762 988,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.120

    Метчики

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826998/name/5fffde5b6cd551.56988970

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1530.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211084394
    Поставка режущего инструмента Garant и Holex
    Поставка режущего инструмента Garant и Holex
    594147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 194311,56 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    9 715 578
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211084386
    Поставка режущих пластин и винтов MITSUBISHI
    Поставка режущих пластин и винтов MITSUBISHI
    594149
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 102900,24 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    5 145 012
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Запрос предложений № ГП237334
    Поставка экстрактора болтов с мелкой резьбой.
    Поставка экстрактора болтов с мелкой резьбой.
    594199
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211084309
    Оказание услуг по технической поддержке информационной системы Sabre LM
    Оказание услуг по технической поддержке информационной системы Sabre LM
    594071
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 98400,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 904 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211084381
    Поставка режущего и вспомогательного инструмента Walter
    Поставка режущего и вспомогательного инструмента Walter
    594150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    3 561 127
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012641
    Поставка запасных частей и расходных материалов для Прицеп-роспуск 904703 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для Прицеп-роспуск 904703 (МГ Сила Сибири...
    586507
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Запрос предложений № ГП237332
    Поставка расходных материалов (сверло) для средств пакетирования.
    Поставка расходных материалов (сверло) для средств пакетирования.
    594196
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО СНГЕО
    Запрос (ценовых) котировок № ГП213222
    Поставка комплектующих для станции ГТИ
    Поставка комплектующих для станции ГТИ
    587048
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    1 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить