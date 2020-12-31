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Номер извещения
ГП060039
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сталь лист Б10 СТ3 - 800кг Сталь лист Б16 СТ20 - 1000кг Сталь лист Б20 СТ3 - 700кг Сталь лист Б3 СТ3 - 350кг Сталь лист Б5 СТ3 - 400кг Сталь лист Б8 СТ3 - 500кг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 08:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
3439-39-52-27
Факс
--
Адрес электронной почты
ShishmintsevaAV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишминцева Анастасия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Закупки и тендеры
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Сталь лист Б10 СТ3 - 800кг Сталь лист Б16 СТ20 - 1000кг Сталь лист Б20 СТ3 - 700кг Сталь лист Б3 СТ3 - 350кг Сталь лист Б5 СТ3 - 400кг Сталь лист Б8 СТ3 - 500кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 07:00 GMT +331.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060039Дата и время окончания срока приема заявок Сталь лист Б10 СТ3 - 800кг Сталь лист Б16 СТ20 - 1000кг Сталь лист Б20 СТ3 - 700кг Сталь лист Б3 СТ3 - 350кг Сталь лист Б5 СТ3 - 400кг Сталь лист Б8 СТ3 - 500кгСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 07:0031.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060039Дата и время вскрытия заявок Сталь лист Б10 СТ3 - 800кг Сталь лист Б16 СТ20 - 1000кг Сталь лист Б20 СТ3 - 700кг Сталь лист Б3 СТ3 - 350кг Сталь лист Б5 СТ3 - 400кг Сталь лист Б8 СТ3 - 500кгСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 07:3031.12.2020 07:3031.12.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060039Подведение итогов не позднее Сталь лист Б10 СТ3 - 800кг Сталь лист Б16 СТ20 - 1000кг Сталь лист Б20 СТ3 - 700кг Сталь лист Б3 СТ3 - 350кг Сталь лист Б5 СТ3 - 400кг Сталь лист Б8 СТ3 - 500кгСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.12.202031.12.2020 07:3031.12.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060039Подведение итогов не позднее Сталь лист Б10 СТ3 - 800кг Сталь лист Б16 СТ20 - 1000кг Сталь лист Б20 СТ3 - 700кг Сталь лист Б3 СТ3 - 350кг Сталь лист Б5 СТ3 - 400кг Сталь лист Б8 СТ3 - 500кгСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сталь лист Б10 СТ3 - 800кг Сталь лист Б16 СТ20 - 1000кг Сталь лист Б20 СТ3 - 700кг Сталь лист Б3 СТ3 - 350кг Сталь лист Б5 СТ3 - 400кг Сталь лист Б8 СТ3 - 500кг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800
Кол-во: 1000
Кол-во: 700
Кол-во: 350
Кол-во: 400
Кол-во: 500
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