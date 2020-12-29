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Номер извещения
ГП060037
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
заключение договора на поставку мусоропровода на строительный объект:20-07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны, Республика Татарстан В комплекте герметик.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
23.12.2020 08:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
Почтовый адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
Контактный телефон
+7 965 626-00-79
Факс
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Адрес электронной почты
i.yamaliev@domkor.com
Ф.И.О. контактного лица
Ямалиев Ильнар Фаязович
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Заключение договора на поставку мусоропровода на строительный объект:20-07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны, Республика Татарстан В комплекте герметик
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060037Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора на поставку мусоропровода на строительный объект:20-07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны, Республика Татарстан В комплекте герметикНабережные Челны
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП060037Дата окончания срока рассмотрения заявок заключение договора на поставку мусоропровода на строительный объект:20-07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны, Республика Татарстан В комплекте герметикНабережные Челны
Дата и время проведения
29.12.2020 10:3029.12.2020 10:3029.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП060037Дата и время проведения заключение договора на поставку мусоропровода на строительный объект:20-07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны, Республика Татарстан В комплекте герметикНабережные Челны
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 09:3030.12.2020 09:3030.12.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060037Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку мусоропровода на строительный объект:20-07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны, Республика Татарстан В комплекте герметикНабережные Челны
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 09:3030.12.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060037Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку мусоропровода на строительный объект:20-07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны, Республика Татарстан В комплекте герметикНабережные Челны
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку мусоропровода на строительный объект:20-07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, Набережные Челны, Республика Татарстан В комплекте герметик
Начальная цена
550 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОМКОР СТРОЙ
Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ
Адрес местонахождения
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
38.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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