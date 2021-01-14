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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по определению фракционного состава нефти

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по определению фракционного состава нефти

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 16:3014.01.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060035Дата и время окончания срока приема заявок Проведение анализа фракционного состава нефтиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060035

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0047723-331-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по определению фракционного состава нефти

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ - МНПЗ

    Юридический адрес

    109429, Г. МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,

    Почтовый адрес

    109429, Г МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, 1, 3

    Контактный телефон

    +7 495 734-92-00

    Адрес электронной почты

    uzru-mnpz@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кремнева Татьяна Валерьевна

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение анализа фракционного состава нефти

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 16:30 GMT +314.01.2021 16:3014.01.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060035Дата и время окончания срока приема заявок Проведение анализа фракционного состава нефтиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Проведение анализа фракционного состава нефти

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