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    Главная / Торги / Пруток медный М1 ф25 L-4150 - 140кг

    Пруток медный М1 ф25 L-4150 - 140кг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060034Дата и время окончания срока приема заявок Пруток медный М1 ф25 L-4150 - 140кгСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060034

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пруток медный М1 ф25 L-4150 - 140кг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 07:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    3439-39-52-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ShishmintsevaAV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишминцева Анастасия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пруток медный М1 ф25 L-4150 - 140кг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 07:00 GMT +331.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060034Дата и время окончания срока приема заявок Пруток медный М1 ф25 L-4150 - 140кгСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 07:0031.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060034Дата и время вскрытия заявок Пруток медный М1 ф25 L-4150 - 140кгСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 07:3031.12.2020 07:3031.12.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060034Подведение итогов не позднее Пруток медный М1 ф25 L-4150 - 140кгСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 07:3031.12.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060034Подведение итогов не позднее Пруток медный М1 ф25 L-4150 - 140кгСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пруток медный М1 ф25 L-4150 - 140кг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению);
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пруток медный М1 ф25 L-4150 "

    Кол-во: 140

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