Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку подшипников для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1971)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009835047 Уникальный номер закупки Номер закупки СКС-1971 Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку подшипников для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1971) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы Юридический адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Почтовый адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Контактный телефон 846 доб.334-76-23 Факс +7 846 336-89-05 Адрес электронной почты zakupki@samcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Аблякимов Рустем Энверович Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

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