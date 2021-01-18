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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку подшипников для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1971)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку подшипников для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1971)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835047Дата и время окончания срока приема заявок ПодшипникиСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009835047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1971

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку подшипников для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 году. (СКС-1971)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 09:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__3950_от_01.02.2021г..pdf

    СКС_1971.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    846 доб.334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аблякимов Рустем Энверович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подшипники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835047Подведение итогов не позднее ПодшипникиСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подшипники

    Начальная цена

    107 401,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Классификатор ОКВЭД2

    28.15

    Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840614/name/6019077d609d86.68036480

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник № 180314"

    Кол-во: 9.0000

    "Позиция 2"

    "Подшипник № 180313"

    Кол-во: 9.0000

    "Позиция 3"

    "Подшипник № 180205"

    Кол-во: 9.0000

    "Позиция 4"

    "Подшипник 180202"

    Кол-во: 7.0000

    "Позиция 5"

    "Подшипник № 180204"

    Кол-во: 9.0000

    "Позиция 6"

    "Подшипник 180209"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 7"

    "Подшипник № 180210"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 8"

    "Подшипник № 180317"

    Кол-во: 9.0000

    "Позиция 9"

    "Подшипник № 180604"

    Кол-во: 3.0000

    "Позиция 10"

    "Подшипник № 6310"

    Кол-во: 10.0000

    "Позиция 11"

    "Подшипник № 206 (6206)"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 12"

    "Подшипник № 319 (6319)"

    Кол-во: 8.0000

    "Позиция 13"

    "Подшипник № 180213"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 14"

    "Подшипник № 1213"

    Кол-во: 16.0000

    "Позиция 15"

    "Подшипник № 180201"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 16"

    "Подшипник № 326"

    Кол-во: 6.0000

    "Позиция 17"

    "Подшипник № 6202"

    Кол-во: 4.0000

    "Позиция 18"

    "Подшипник №46310"

    Кол-во: 4.0000

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