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    Главная / Торги / 479/23.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка панельного контроллера

    479/23.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка панельного контроллера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834780Дата и время окончания срока приема заявок Поставка панельного контроллера, лот 4991СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009834780

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    479/23.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    479/23.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка панельного контроллера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 07:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_424__от_26.01.2021.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-84

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    19mta@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миключёва Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка панельного контроллера, лот 4991

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834780Дата и время окончания срока приема заявок Поставка панельного контроллера, лот 4991Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 06:0013.01.2021 06:0013.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009834780Дата и время вскрытия заявок Поставка панельного контроллера, лот 4991Салават

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 12:0005.03.2021 12:0005.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834780Подведение итогов не позднее Поставка панельного контроллера, лот 4991Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 12:0005.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834780Подведение итогов не позднее Поставка панельного контроллера, лот 4991Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка панельного контроллера, лот 4991

    Начальная цена

    224 368,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835503/name/601003c4d813a2.69587573

    26.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 5.00000

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    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    105
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:41
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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