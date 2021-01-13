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    Главная / Торги / Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-Воскресенск

    Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-Воскресенск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060031Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-ВоскресенскВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060031

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-Воскресенск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 07:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ротор_Альстом.docx

    Новые_чертежи_ротора.zip

    Извещение.docx

    Документация_запроса_предложений.docx

    Типовой_договор_поставки_ТМЦ__по_результатам_тендера__07.2018.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 903 616-70-49

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-Воскресенск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 14:00 GMT +313.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060031Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-ВоскресенскВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060031Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-ВоскресенскВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060031Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-ВоскресенскВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060031Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-ВоскресенскВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-Воскресенск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ВОЛМА-Воскресенск», г. Воскресенск, ул. Кирова д.1 стр.3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-Воскресенск"

    Кол-во: 1

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