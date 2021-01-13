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Номер извещения
ГП060031
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-Воскресенск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 07:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 903 616-70-49
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-Воскресенск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 14:00 GMT +313.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060031Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-ВоскресенскВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060031Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-ВоскресенскВолгоград
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060031Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-ВоскресенскВолгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка ротора мельницы печи (согласно чертежам и ТЗ) на ПП ВОЛМА-Воскресенск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ВОЛМА-Воскресенск», г. Воскресенск, ул. Кирова д.1 стр.3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
28.9
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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