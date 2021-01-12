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    Главная / Торги / №159/16.12.20/ЗПЭ Аренда транспортного средства с экипажем г. Москва

    №159/16.12.20/ЗПЭ Аренда транспортного средства с экипажем г. Москва

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 08:3012.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834708Дата и время окончания срока приема заявок №159/16.12.20/ЗПЭ Аренда легкового автомобиля с экипажем г. МоскваСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009834708

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    №159/16.12.20/ЗПЭ Аренда транспортного средства с экипажем г. Москва

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 07:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол___на_сайт.pdf

    Док._о_закупке__159.16.12.20.ЗПЭ_.zip

    Извещение_о_закупке__159.16.12.20.ЗПЭ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Салаватский химический завод
    Все закупки и тендеры АО СХЗ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-61-14

    Факс

    +7 34763 9-63-34

    Адрес электронной почты

    15bve@salavathz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букотин Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    №159/16.12.20/ЗПЭ Аренда легкового автомобиля с экипажем г. Москва

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 09:0026.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834708Подведение итогов не позднее №159/16.12.20/ЗПЭ Аренда легкового автомобиля с экипажем г. МоскваСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    №159/16.12.20/ЗПЭ Аренда легкового автомобиля с экипажем г. Москва

    Начальная цена

    1 629 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СХЗ
    Все закупки и тендеры АО СХЗ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    49.32.12.000

    Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    49.32

    Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838468/name/6013fd12215a11.17137132

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем"

    Кол-во: 1.00000

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