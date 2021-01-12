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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009834708
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№159/16.12.20/ЗПЭ Аренда транспортного средства с экипажем г. Москва
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 07:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-61-14
Факс
+7 34763 9-63-34
Адрес электронной почты
15bve@salavathz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Букотин Владислав Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
№159/16.12.20/ЗПЭ Аренда легкового автомобиля с экипажем г. Москва
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№159/16.12.20/ЗПЭ Аренда легкового автомобиля с экипажем г. Москва
Начальная цена
1 629 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
49.32.12.000
49.32
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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