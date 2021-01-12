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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для автобусов ЛиАЗ, работающих на метане

    Поставка запасных частей для автобусов ЛиАЗ, работающих на метане

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835013Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автобусов, работающих на метанеТюмень гПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009835013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для автобусов ЛиАЗ, работающих на метане

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 09:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.docx

    Техническое_задание.docx

    договор.docx

    Протокол_итоговый.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1
    Все закупки и тендеры АО ТПАТП №1

    Юридический адрес

    625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -

    Почтовый адрес

    625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -

    Контактный телефон

    +7 3452 27-28-57

    Факс

    +7 3452 27-28-67

    Адрес электронной почты

    makarovama@tat72.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подшивалова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень г

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автобусов, работающих на метане

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835013Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автобусов, работающих на метанеТюмень г

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автобусов, работающих на метане

    Начальная цена

    4 676 335,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТПАТП №1
    Все закупки и тендеры АО ТПАТП №1

    Адрес местонахождения

    625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -

    Классификатор ОКПД2

    29.32.3

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828177/name/600154441e1e43.95384270

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей для автобусов, работающих на метане"

    Кол-во:

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    Без обеспечения
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    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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