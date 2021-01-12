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Номер извещения
32009835013
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для автобусов ЛиАЗ, работающих на метане
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 09:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -
Почтовый адрес
625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -
Контактный телефон
+7 3452 27-28-57
Факс
+7 3452 27-28-67
Адрес электронной почты
makarovama@tat72.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подшивалова Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень г
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автобусов, работающих на метане
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автобусов, работающих на метане
Начальная цена
4 676 335,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТПАТП №1
Все закупки и тендеры АО ТПАТП №1
Адрес местонахождения
625019, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 206А, -, -
29.32.3
45.3
Документация лота
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