www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009834866
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 08:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
Почтовый адрес
г. Киров, ул. Производственная, 25
Контактный телефон
+7 912 365-03-04
Факс
{}
Адрес электронной почты
zakupki@vdkanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беренева Ольга Васильевна
Место рассмотрения предложений
г.Киров, ул. Производственная,25
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.01.2021 10:00 GMT +327.01.2021 10:0027.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834866Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)г.Киров, ул. Производственная,25
Дата и время вскрытия заявок
27.01.2021 10:0027.01.2021 10:0027.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009834866Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)г.Киров, ул. Производственная,25
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834866Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)г.Киров, ул. Производственная,25
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834866Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)г.Киров, ул. Производственная,25
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)
Начальная цена
5 141 669,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
г. Киров, ул. Производственная, 25
77.1
77.1
Документация лота
Кол-во: 60.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.