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    Главная / Торги / Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2021 10:0027.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834866Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)г.Киров, ул. Производственная,25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009834866

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 08:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения_оценка_и_сопоставления_заявок_и_подведения_итогов.pdf

    Документация.docx

    Изменение_в_извещение.doc

    Извещение.doc

    Приложение__5_к_документации___Проект_договора_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беренева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Киров, ул. Производственная,25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.01.2021 10:00 GMT +327.01.2021 10:0027.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834866Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)г.Киров, ул. Производственная,25

    Дата и время вскрытия заявок

    27.01.2021 10:0027.01.2021 10:0027.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009834866Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)г.Киров, ул. Производственная,25

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834866Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)г.Киров, ул. Производственная,25

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834866Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)г.Киров, ул. Производственная,25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) грузового бортового автомобиля с крано - манипуляторным механизмом ГАЗон NEXT City (С42 R33)

    Начальная цена

    5 141 669,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    77.1

    Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    77.1

    Аренда и лизинг автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838286/name/6013e12d74aa98.72126358

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг автотранспортных средств"

    Кол-во: 60.00000

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