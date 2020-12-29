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    Главная / Торги / Закупка Сетки рифленой

    Закупка Сетки рифленой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060017Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Сетки рифленойБелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Сетки рифленой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 06:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.__Договор._Закуп_2020_ноябрь.docx

    Спецификация_ПК_ТМЦ..xls

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ__6.0.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 3-03-15

    Факс

    +7 34792 3-03-15

    Адрес электронной почты

    plitvinov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвинов Павел Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Сетки рифленой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060017Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Сетки рифленойБелорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060017Дата и время вскрытия заявок Закупка Сетки рифленойБелорецк

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 14:0020.01.2021 14:0020.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060017Подведение итогов не позднее Закупка Сетки рифленойБелорецк

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 14:0020.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060017Подведение итогов не позднее Закупка Сетки рифленойБелорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Сетки рифленой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка сложно-рифленая 5х3,0-2,8 (1750х4500)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Сетка сложно-рифленая 20х6,0 (1750х4500)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Сетка сложно-рифленая 60х8,0 (1750х4500)"

    Кол-во: 3

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    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
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