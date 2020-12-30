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Номер извещения
32009834559
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка химреагентов для бурения скважин.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.12.2020 06:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
Почтовый адрес
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
Контактный телефон
+7 4112 31-87-58 доб. 239
Факс
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Адрес электронной почты
GuzMV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гузь Максим Владимирович
Место рассмотрения предложений
Якутск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химреагентов для бурения на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с. Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химреагентов для бурения на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с. Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)».
Начальная цена
310 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение 2).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678900, РС(Я), г. Алдан, ул. Комарова, дом 6. Код станции Алдан АО «ЖДЯ» - 914001, ТГНЛ - 6891.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Адрес местонахождения
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
20.13.2
20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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