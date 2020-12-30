Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка химреагентов для бурения скважин.

    Поставка химреагентов для бурения скважин.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 04:0030.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреагентов для бурения на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с. Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)». ЯкутскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009834559

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химреагентов для бурения скважин.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 06:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__2_Химреагенты_для_бурения.docx

    Извещение_запрос_котировок__СМСП.docx

    Приложение__3_проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Контактный телефон

    +7 4112 31-87-58 доб. 239

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GuzMV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузь Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химреагентов для бурения на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с. Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834559Подведение итогов не позднее Поставка химреагентов для бурения на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с. Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)». Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреагентов для бурения на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с. Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)».

    Начальная цена

    310 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение 2).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678900, РС(Я), г. Алдан, ул. Комарова, дом 6. Код станции Алдан АО «ЖДЯ» - 914001, ТГНЛ - 6891.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Максимальный срок оплаты составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара (выполнения работ/оказания услуг) в соответствии Проектом договора (Приложение 3).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Классификатор ОКПД2

    20.13.2

    Элементы химические, не включенные в другие группировки; неорганические кислоты и соединения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012641
    Поставка запасных частей и расходных материалов для Прицеп-роспуск 904703 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для Прицеп-роспуск 904703 (МГ Сила Сибири...
    586507
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Запрос предложений № ГП237332
    Поставка расходных материалов (сверло) для средств пакетирования.
    Поставка расходных материалов (сверло) для средств пакетирования.
    594196
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО СНГЕО
    Запрос (ценовых) котировок № ГП213222
    Поставка комплектующих для станции ГТИ
    Поставка комплектующих для станции ГТИ
    587048
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    1 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений попозиционный № ГП225852
    Оказание услуг по предоставлению спутниковых каналов связи.
    Оказание услуг по предоставлению спутниковых каналов связи.
    592565
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений попозиционный
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    СГК-1
    Попозиционная № АП014345
    Поставка вентиляционного оборудования на объект строительства «Этап 5.4. КС-4 «Нимнырская» «Этап 5.3. КС-3 «Амгинская», «Этап 2.4.1 ЛПУ Алдан», «Этап 5.2. КС-2 «Олекминская» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка вентиляционного оборудования на объект строительства «Этап 5.4. КС-4 «Нимнырская»...
    594191
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП135963
    2815/22.11.21/КО/Э Поставка вентилей, клапанов
    2815/22.11.21/КО/Э Поставка вентилей, клапанов
    565699
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    9 937 673
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064599
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Копейск)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591166
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    16 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Запрос предложений № 32211054513
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    589568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 426 217
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить