Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка трубной продукции

    Поставка трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 04:0030.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834551Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с.Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)». ЯкутскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009834551

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 05:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_запрос_котировок__СМСП.docx

    Приложение__3_проект_договора.docx

    Приложение__2_Трубная_продукция.docx

    Итоговый_протокол__148_от_30.12.2020г.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Контактный телефон

    +7 4112 31-87-58 доб. 239

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GuzMV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузь Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с.Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834551Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с.Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)». Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с.Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)».

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение 2).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678900, РС(Я), г. Алдан, ул. Комарова, дом 6. Код станции Алдан АО «ЖДЯ» - 914001, ТГНЛ - 6891.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Максимальный срок оплаты составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара (выполнения работ/оказания услуг) в соответствии Проектом договора (Приложение 3).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Классификатор ОКПД2

    24.20.12.110

    Трубы обсадные бесшовные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.1

    Производство бесшовных труб и пустотелых профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823498/name/5fec52d8114a62.12425337

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бесшовных труб и пустотелых профилей"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Попозиционная № ГП115509
    Лот 58П Труба обсадная, НКТ, ФС
    Лот 58П Труба обсадная, НКТ, ФС
    456087
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.03.2021 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить