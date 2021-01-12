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    Главная / Торги / 416/18.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка автостекла

    416/18.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка автостекла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060011Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автостеклаСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060011

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    416/18.12.20/ПТМ/КО/Э

    Наименование закупки

    416/18.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка автостекла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    23.12.2020 05:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_690__от_01.02.2021.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__кроме_223_ФЗ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-84

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    19mta@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миключёва Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автостекла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060011Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автостеклаСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 06:0013.01.2021 06:0013.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060011Дата и время вскрытия заявок Поставка автостеклаСалават

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 12:0005.03.2021 12:0005.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060011Подведение итогов не позднее Поставка автостеклаСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 12:0005.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060011Подведение итогов не позднее Поставка автостеклаСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автостекла

    Начальная цена

    1 947 129,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842346/name/601b9129b4b7c4.08215770

    04.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автостекла"

    Кол-во:

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