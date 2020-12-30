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    Главная / Торги / Поставка насоса погружного и оборудования для гидрогеологических скважин

    Поставка насоса погружного и оборудования для гидрогеологических скважин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 04:0030.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка скважинных насосов и оборудования для гидрогеологических скважин на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с.Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)». ЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009834543

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насоса погружного и оборудования для гидрогеологических скважин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 05:42

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__2_Поставка_насоса_погружного_и_оборудования_для_гидрогеологических_.docx

    Извещение_запрос_котировок__СМСП.docx

    Приложение__3_проект_договора.docx

    Итоговый_протокол__147_от_30.12.2020г.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Контактный телефон

    +7 4112 31-87-58 доб. 239

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GuzMV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузь Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка скважинных насосов и оборудования для гидрогеологических скважин на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с.Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 08:0030.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834543Подведение итогов не позднее Поставка скважинных насосов и оборудования для гидрогеологических скважин на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с.Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)». Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка скважинных насосов и оборудования для гидрогеологических скважин на объект «Поисковые работы на питьевые подземные воды для водоснабжения с.Дюпся У-Алданского улуса РС(Я)».

    Начальная цена

    490 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение 2).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678900, РС(Я), г. Алдан, ул. Комарова, дом 6. Код станции Алдан АО «ЖДЯ» - 914001, ТГНЛ - 6891.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Максимальный срок оплаты составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара (выполнения работ/оказания услуг) в соответствии Проектом договора (Приложение 3).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823419/name/5fec48a16de514.99005978

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
    Москва
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