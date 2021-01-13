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    Главная / Торги / Закупка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40

    Закупка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40 НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060010

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    УКД-ОЗОиТЭР-3.61

    Наименование закупки

    Закупка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 05:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация.doc

    Отгрузочные_реквизиты___АО_ХК_____Якутуголь__2021.PDF

    Приложение_3_Проект_Договора_поставки_новый.docx

    Приложение_Б_к_проекту_договора.docx

    Приложение_2_Техническое_задание.docx

    Закупочная_документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-66-93

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    evgeniya.steblik@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Стеблик Евгения Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 11:00 GMT +313.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40 Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 11:0026.02.2021 11:0026.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060010Подведение итогов не позднее Поставка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40 Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 11:0026.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060010Подведение итогов не позднее Поставка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40 Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60(шестидесяти) дней с момента получения Товара Покупателем
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    26.30.1

    Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Спецификация.doc

    29.12.2020

    Приложение_3_Проект_Договора_поставки_новый.docx

    29.12.2020

    Приложение_2_Техническое_задание.docx

    29.12.2020

    Закупочная_документация.docx

    29.12.2020

    Приложение_Б_к_проекту_договора.docx

    29.12.2020

    Отгрузочные_реквизиты___АО_ХК_____Якутуголь__2021.PDF

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стационарная радиостанция РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40 "

    Кол-во: 1

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