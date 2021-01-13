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Номер извещения
ГП060010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.12.2020 05:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-66-93
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
evgeniya.steblik@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Стеблик Евгения Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Поставка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 11:00 GMT +313.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40 Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 11:0026.02.2021 11:0026.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060010Подведение итогов не позднее Поставка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40 Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Стационарной радиостанции РС-46МЦВ-40 ХЖ 1.100.053-40
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
26.30.1
G
Документация лота
Кол-во: 1
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