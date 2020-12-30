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    Главная / Торги / Оказание транспортных услуг по сбору-доставке белья (Сахалинская область)

    Оказание транспортных услуг по сбору-доставке белья (Сахалинская область)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834473Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг по сбору-доставке белья (Сахалинская область)ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009834473

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    269/2020-ЗК

    Наименование закупки

    Оказание транспортных услуг по сбору-доставке белья (Сахалинская область)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 04:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_котировок___269_ЗК.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ХАРИТОНЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг по сбору-доставке белья (Сахалинская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 05:0012.01.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834473Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг по сбору-доставке белья (Сахалинская область)Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг по сбору-доставке белья (Сахалинская область)

    Начальная цена

    1 048 881,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Объекты АО «Военторг-Восток», расположенные в Сахалинской области (в соответствии с маршрутным листом)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Оплата в размере 100 % по факту оказания услуг, Заказчик оплачивает Услуги в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных Услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 1.00000

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