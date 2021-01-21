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Наименование процедуры
Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO, 2011 года выпуска, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1, принадлежащего ООО "Газпром центрремонт"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1
Номер извещения
ГП060003
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак Е051СН190, VIN JTEBU3FJ00K033708. Пробег на 12.10.2020: 292 тыс.км. Тип ТС - легковой автомобиль. Двигатель: мощность - 282 л.с., раб. объем - 3956 куб. см, тип - бензиновый. Цвет - черный. Страна изготовитель - Япония. Местонахождение: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1
Начальная цена
1246000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
30000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-12-2020 01:15 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.01.2021 18:00
Дата и время проведения
25.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак Е051СН190, VIN JTEBU3FJ00K033708. Пробег на 12.10.2020: 292 тыс.км. Тип ТС - легковой автомобиль. Двигатель: мощность - 282 л.с., раб. объем - 3956 куб. см, тип - бензиновый. Цвет - черный. Страна изготовитель - Япония.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
37900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Филиппова Анастасия Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@gcr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-45-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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