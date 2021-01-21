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Наименование процедуры
Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства Toyota Hilux, 2016 года выпуска, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1, принадлежащего ООО "Газпром центрремонт"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1.
Номер извещения
ГП048995
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Предмет договора
Автомобиль Toyota Hilux, 2016 года выпуска, государственный регистрационный знак С832НР750, VIN MR0HA3CD900703842. Пробег на 12.10.2020: 213 тыс.км. Тип ТС - легковой автомобиль. Двигатель: мощность - 177 л.с., раб. объем - 2755 куб. см, тип - дизельный. Цвет - черный. Страна изготовитель - Тайланд. Местонахождение: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1.
Начальная цена
1942000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-12-2020 01:05 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.01.2021 18:00
Дата и время проведения
25.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Автомобиль Toyota Hilux, 2016 года выпуска, государственный регистрационный знак С832НР750, VIN MR0HA3CD900703842. Пробег на 12.10.2020: 213 тыс.км. Тип ТС - легковой автомобиль. Двигатель: мощность - 177 л.с., раб. объем - 2755 куб. см, тип - дизельный. Цвет - черный. Страна изготовитель - Тайланд.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
57900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Контактный телефон
+7 812 336-96-08 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Филиппова Анастасия Викторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tender@gcr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 499 580-45-18
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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