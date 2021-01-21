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    Главная / Торги / Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства Mercedes-Benz C250, 2011 года выпуска, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1, принадлежащего ООО "Газпром центрремонт"

    Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства Mercedes-Benz C250, 2011 года выпуска, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1, принадлежащего ООО "Газпром центрремонт"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 18:0021.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048989Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Mercedes-Benz C250, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак Е508СН190, VIN WDD2040471A618816. Пробег на 12.10.2020: 158 тыс.км. Тип ТС - легковой автомобиль. Двигатель: мощность - 204 л.с., раб. объем - 1796 куб. см, тип - бензиновый. Цвет - черный. Страна изготовитель - Германия. Местонахождение: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1. Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи автотранспортного средства Mercedes-Benz C250, 2011 года выпуска, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1, принадлежащего ООО "Газпром центрремонт"

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1.

    Номер извещения

    ГП048989

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Предмет договора

    Автомобиль Mercedes-Benz C250, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак Е508СН190, VIN WDD2040471A618816. Пробег на 12.10.2020: 158 тыс.км. Тип ТС - легковой автомобиль. Двигатель: мощность - 204 л.с., раб. объем - 1796 куб. см, тип - бензиновый. Цвет - черный. Страна изготовитель - Германия. Местонахождение: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1.

    Начальная цена

    797000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    30000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-12-2020 00:53 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    25.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1._ГЦР_Mercedes_Benz_C250_2011_Е508СН190.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автомобиль Mercedes-Benz C250, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак Е508СН190, VIN WDD2040471A618816. Пробег на 12.10.2020: 158 тыс.км. Тип ТС - легковой автомобиль. Двигатель: мощность - 204 л.с., раб. объем - 1796 куб. см, тип - бензиновый. Цвет - черный. Страна изготовитель - Германия.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    37900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    Контактный телефон

    +7 812 336-96-08 доб. 4015

    Адрес электронной почты

    pa.slatvickij@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tender@gcr.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 499 580-45-18

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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