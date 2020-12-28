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    Главная / Торги / Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)

    Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048987Дата и время окончания срока приема заявок Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОИСиИТ_2020_02

    Наименование закупки

    Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 23:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информация_по_AEG.docx

    Требования_к_претендентам.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-02-40

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Filonenko@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филоненко Роман Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048987Дата и время окончания срока приема заявок Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 09:0028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048987Дата и время вскрытия заявок Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    26.01.2021 10:0026.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048987Подведение итогов не позднее Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)Новый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048987Подведение итогов не позднее Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Требованиям к претендентам(см. документ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Требованиям к претендентам(см. документ)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Требованиям к претендентам(см. документ)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "AEG Global Configurator extension license"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "AEG E-Tools extension license"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "OziExplorerPC"

    Кол-во: 1

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