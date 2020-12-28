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Номер извещения
ГП048987
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 23:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-02-40
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Filonenko@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филоненко Роман Васильевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048987Дата и время окончания срока приема заявок Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 09:0028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048987Дата и время вскрытия заявок Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
26.01.2021 10:0026.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048987Подведение итогов не позднее Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
26.01.202126.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048987Подведение итогов не позднее Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продление лицензий: AEG Global Configurator extension license(1 шт.) AEG E-Tools extension license(1 шт.) Приобретение лицензии: OziExplorerPC(1 шт.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Требованиям к претендентам(см. документ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Требованиям к претендентам(см. документ)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
J
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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