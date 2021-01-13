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    Главная / Торги / Поставка плавикового шпата ФК75-ФК95 фракции 10-50мм 1квартал 2021г.

    Поставка плавикового шпата ФК75-ФК95 фракции 10-50мм 1квартал 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048988Дата и время окончания срока приема заявок Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.ЭТБ ГПБПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048988

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка плавикового шпата ФК75-ФК95 фракции 10-50мм 1квартал 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 23:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_шпат_плав._1кв.2021.doc

    Спецификация.doc

    Приглашение_на_ГПБ_23.12.2020.doc

    Техническое_задание.pdf

    ПОСТАВКА___Снабжение_ред._Август_2020.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-08-80

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    buzanovaov@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бузанова Ольга Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    ЭТБ ГПБ

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 11:00 GMT +313.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048988Дата и время окончания срока приема заявок Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.ЭТБ ГПБ

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 11:0013.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048988Дата и время вскрытия заявок Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.ЭТБ ГПБ

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 11:0021.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048988Подведение итогов не позднее Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.ЭТБ ГПБ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048988Подведение итогов не позднее Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.ЭТБ ГПБ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    240 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительны отсрочка платежа и взаимозачет металлопродукцией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50мм"

    Кол-во: 240

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