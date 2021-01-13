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Номер извещения
ГП048988
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка плавикового шпата ФК75-ФК95 фракции 10-50мм 1квартал 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 23:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-08-80
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
buzanovaov@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бузанова Ольга Витальевна
Место рассмотрения предложений
ЭТБ ГПБ
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Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 11:00 GMT +313.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048988Дата и время окончания срока приема заявок Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.ЭТБ ГПБ
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 11:0013.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048988Дата и время вскрытия заявок Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.ЭТБ ГПБ
Подведение итогов не позднее
21.01.2021 11:0021.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048988Подведение итогов не позднее Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.ЭТБ ГПБ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плавиковый шпат ФК75-ФК95 фракции 10-50 мм 1 квартал 2021г. - 240 тн.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
240 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
24
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 240
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