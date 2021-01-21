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    Главная / Торги / Продажа 100 % доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область).

    Продажа 100 % доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048986Дата и время окончания срока приема заявок 100 % доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» (г. Каминск-Шахтинский, Ростовская область). http://www.kzgo.ru/ Новый УренгойПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа 100 % доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Каминск-Шахтинский

    Номер извещения

    ГП048986

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    100 % доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» (г. Каминск-Шахтинский, Ростовская область). http://www.kzgo.ru/

    Начальная цена

    27914000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2791400.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    22-12-2020 22:52 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    22.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_январь_21_Промгаз_КЗГО.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    100 % доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» (г. Каминск-Шахтинский, Ростовская область). http://www.kzgo.ru/

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    2799300.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    +7 (495) 8171790

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

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